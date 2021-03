Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, salaire… Agüero décidé à rejoindre le FC Barcelone ?

Publié le 31 mars 2021 à 21h15 par T.M.

Dans le viseur du PSG, Sergio Agüero est également annoncé vers le FC Barcelone. Et pour rejoindre la Catalogne et surtout Lionel Messi, le futur ex-joueur de Manchester City serait visiblement prêt à tout.

Ça y est, le feuilleton Sergio Agüero est lancé. En effet, l’Argentin et Manchester City ont officialisé leur future séparation à la fin de la saison. Ainsi, désormais, la question est de savoir où jouera le Kun la saison prochaine. Alors que plusieurs options se présenteraient déjà à Agüero, deux pistes reviennent avec insistance : le PSG et le FC Barcelone. Avec l’incertitude autour de l’avenir de Mbappé, Icardi et Kean, le club de la capitale pourrait donc miser sur Sergio Agüero tandis que chez les Blaugrana, recruter l’Argentin pourrait être un élément décisif pour l’avenir de Lionel Messi.

« Agüero meurt d’envie de jouer avec Messi »