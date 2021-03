Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauvaise nouvelle pour Leonardo dans le feuilleton Messi ?

Publié le 31 mars 2021 à 17h45 par G.d.S.S.

De retour aux commandes du FC Barcelone, Joan Laporta a entamé des discussions avec Lionel Messi pour prolonger l’Argentin dont le contrat se termine en fin de saison. Une mauvaise nouvelle pour le PSG ?

Objectif prolongation. Joan Laporta ne s’en cache pas, le principal défi du début de son nouveau mandat à la tête du FC Barcelone est de conserver Lionel Messi. L’avenir de l’Argentin en terres catalanes s’écrit en pointillés depuis un été riche en rumeurs et en déclarations alors que le sextuple Ballon d’Or voit son contrat arriver à son terme en juin. D’ailleurs, le PSG fait partie des prétendants les plus crédibles dans ce dossier. Mais le président du Barça Joan Laporta aurait décidé, selon Catalunya Radio, de prendre les devants en approchant Messi pour une prolongation de contrat. Et les premiers retours seraient positifs avec un accent mis sur le projet sportif et non pas sur le volet économique.

Laporta en mission avec Messi