Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’emballe pour Sergio Agüero !

Publié le 31 mars 2021 à 18h30 par Th.B.

Sergio Agüero pourrait devenir le nouvel attaquant du PSG à l’intersaison puisque Leonardo aurait activé les grandes manoeuvres en coulisse pour le meilleur buteur de l’histoire de Manchester City qui sera libre de tout contrat cet été. Cependant, le FC Barcelone ne compterait pas laisser le champ libre au PSG.

« J'aimerais que Kun Agüero revienne en Argentine et joue pour l'Independiente. Il a quitté notre club et peut-être que nous pouvons le convaincre de revenir à la maison. Il avait Falcioni comme entraîneur (l'actuel entraîneur de l'équipe première) et nous espérons qu'il reviendra vers lui ». Pour Tribuna Roja , le secrétaire technique de l’Independiente, Yoyo Maldonado, a fait passer ce message ces dernières heures. Depuis lundi soir et l’annonce officielle de Manchester City concernant le départ de Sergio Agüero à la fin de la saison, soit à l’expiration de son contrat, le feuilleton Agüero est passé à la vitesse supérieure. En effet, avant ce communiqué de Manchester City, le PSG, le FC Barcelone et l’Inter restaient en embuscade en attente d’une éventuelle opportunité avec celui que l’on surnomme El Kun une fois le mercato estival arrivé. Désormais, la grande chasse est lancée et le PSG serait déjà passé à l’action. Foot Mercato révélait mardi que Leonardo aurait formulé une offre au clan Agüero afin de convaincre l’international argentin de poursuivre sa carrière au sein du club de la capitale. Outre le PSG, El Kun disposerait de quatre autres offres de contrat entre ses mains dont celles de l’Inter, Chelsea, Manchester United. Le PSG jouerait cependant sa carte à fond.

Le PSG pousse, mais…

C’est du moins l’information que Fabrizio Romano a communiqué au cours de l’enregistrement du dernier numéro du Here We Go Podcast ce mercredi. Le journaliste de Sky Sport notamment a confirmé la tendance pour le PSG en expliquant même que Leonardo aurait joint Sergio Agüero dans l’optique de connaître les prétentions salariales de l’Argentin. Toutes les planètes semblent commencer à s’aligner pour Sergio Agüero. Néanmoins, comme souligné ci-dessus, Leonardo ne serait pas l’unique directeur sportif à pousser pour que Sergio Agüero débarque libre de tout contrat à l’issue de la saison. Le dirigeant du PSG recevrait une bonne et une mauvaise nouvelle.

… le FC Barcelone tenterait également sa chance