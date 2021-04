Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez sera rapidement fixé pour Erling Haaland !

Publié le 1 avril 2021 à 9h30 par H.G. mis à jour le 1 avril 2021 à 9h32

Alors que le Real Madrid est annoncé sur les traces d’Erling Haaland, Florentino Pérez serait très au fait des éventuelles évolutions dans le dossier.

Très prolifique au Borussia Dortmund, Erling Haaland a fini par attirer les regards des plus prestigieuses écuries européennes grâce à ses excellentes performances. En effet, le Real Madrid et le FC Barcelone sont notamment annoncés avec insistance sur ses traces et pourraient mener une offensive au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts afin de l’arracher au club de la Ruhr. Ce dernier pourrait être ouvert à l'idée de vendre son Norvégien de 20 ans dans la mesure où ce mercato estival sera le dernier au cours duquel sa clause libératoire de 75 M€ ne sera pas active, chose qui pourrait conduire Erling Haaland à partir pour le prix fort.

Si Erling Haaland quitte le Borussia Dortmund, Florentino Pérez le saura