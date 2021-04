Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé jette un énorme froid sur son avenir à Paris !

Publié le 1 avril 2021 à 8h45 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé est dans le flou pour son avenir au PSG, l’international français ne cache pas sa lassitude quant au fait de se retrouver constamment au centre de l’attention en France, jetant ainsi un gros froid sur son avenir dans la capitale française.

Le temps presse pour Kylian Mbappé ! En effet, faute de prolongation d’ici au 30 juin prochain, l’international français pourrait être vendu par le PSG. Cas contraire, tandis que son contrat actuel expirera le 30 juin 2222, Paris s’exposerait alors au risque qu’il s’en aille librement, et ce dans un contexte où le Real Madrid est annoncé avec insistance sur ses traces. Pour l’heure, la priorité absolue du PSG demeure bien évidemment de parvenir à convaincre Kylian Mbappé de parapher un nouveau bail. Néanmoins, bien que Leonardo mette la pression en affirmant que le temps est venu pour lui de trancher, le joueur de 22 ans joue toujours la montre et affirme n’avoir encore décidé de rien : « Mon avenir ? Si j’avais avancé, je serai déjà venu en parler. Bien sûr que quand j’aurai pris ma décision je viendrai en parler », a-t-il indiqué dans un entretien diffusé dans la matinale de RTL ce jeudi matin.

« Au bout d'un moment, ça fatigue »