Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce cador étranger qui refuse... Erling Haaland !

Publié le 1 avril 2021 à 4h00 par A.M.

Dans le viseur de nombreux clubs européens, Erling Braut Haaland ne devrait toutefois pas rejoindre le Bayern Munich. Karl-Heinz Rummenigge est en effet très content avec Robert Lewandowski.

« Parfois, le meilleur intérêt du joueur est de ne pas bouger quand tout le monde dit qu'il doit bouger. Et parfois, il est dans le meilleur intérêt du joueur de bouger quand tout le monde dit qu'il doit rester. Nous verrons donc ce qui se passe ». Mino Raiola l'annoncé, tout peut se produire cet été pour l'avenir d'Erling Braut Haaland. Il faut dire que les plus grands clubs européens s'arrachent le buteur norvégien à l'image de Manchester City, du Real Madrid, du FC Barcelone ou encore de Chelsea. Mais le Bayern Munich ne devrait pas entrer dans la course comme l'assure Karl-Heinz Rummenigge.

Le Bayern ne veut pas d'Haaland