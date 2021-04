Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, McCourt... Thibaud Vézirian se fait sèchement recadrer !

Publié le 1 avril 2021 à 3h15 par A.M.

Journaliste de L'Equipe, Mathieu Grégoire n'hésite pas à ironiser sur les informations divulguées par Thibaud Vézirian qui ne cesse d'affirmer que la vente de l'OM est bouclée.

« J’ai l’assurance que la cession est actée, que l’acte de cession est signé. Les démentis ? C’est classique dans les histoires de vente puisque le club a un processus d’officialisation. Et comme j’ai annoncé la vente plus tôt qu’eux, ils sont obligés de démentir pour respecter leur timing ». C'est la bombe lâchée par Thibaud Vézirian en février. Le journaliste annonçait sur sa chaîne YouTube que la vente de l'OM était scellée et que Frank McCourt céderait le club à Al-Walid bin Talal. Mais rien n'a été officialisé alors que la journaliste assurait que le communiqué était prêt. Et cela agace Mathieu Grégoire.

«Le communiqué est déjà chaud et déjà prêt… Mais attendez, de quoi on parle là'»