Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Arabie Saoudite... La vente de l'OM se complique encore un peu plus !

Publié le 31 mars 2021 à 15h30 par A.M.

Malgré les rumeurs insistantes entourant la vente de l'Olympique de Marseille, plusieurs journalistes se montrent plus que sceptiques quant aux intentions de Frank McCourt pour son avenir à la tête du club phocéen.

Voilà désormais quasiment un an que les rumeurs enflent concernant la vente de l'Olympique de Marseille, sans que rien ne se concrétise pour autant. Il y a d'abord eu Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi qui ont vendu du rêve aux supporters de l'OM avant de racheter le club de National 2, Hyères FC, pour l'un, et de disparaître de la circulation pour le second. Et si les deux hommes ont monopolisé l'espace médiatique durant de nombreuses semaines, c'est désormais Al-Walid bin Talal qui est au cœur depuis que Thibaud Vézirian a révélé que Frank McCourt avait accepté de lui vendre le club phocéen. Cependant, le Bostonien s'évertue à démentir les rumeurs, tout en prenant des décisions en forte en interne. C'est ainsi que Jacques-Henri Eyraud a été remplacé par Pablo Longoria à la présidence de l'OM, tandis que Jorge Sampaoli a été nommé entraîneur. Des changements qui semblent s'inscrire dans un nouveau projet.

Les indices de McCourt

C'est la raison pour laquelle, Denis Balbir estime que l'OM est encore loin d'être vendu. « Je ne crois pas à une vente de Frank McCourt. On ne serait pas à une incompréhension près mais j’ai du mal à imaginer des négociations avancées. Autant il ne faut pas se fier à une campagne de communication et à un propriétaire qui répète à qui veut l’entendre que son club n’est pas à vendre, autant je ne comprenais pas qu’il y ait anguille sous roche alors que le club vient de procéder à de gros changements dans l’organigramme. A moins qu’un milliardaire arrive avec des crédits illimités, je ne vois pas quelqu’un racheter l’OM à court terme. Le club est certes géré comme il est géré mais des choix ont récemment été fait pour que l’on se penche à nouveau sur le sportif. Pablo Longoria et le nouvel entraîneur Jorge Sampaoli auront encore quelques mois devant eux pour mener à bien le projet de McCourt, j’en suis persuadé », écrit le journaliste dans son édito sur But Football Club .

«Le communiqué est déjà chaud et déjà prêt… Mais attendez, de quoi on parle là'»