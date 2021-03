Foot - Mercato

Mercato : Haaland, Kane, Messi… Pep Guardiola veut mettre le feu au marché !

Publié le 31 mars 2021 à 19h30 par Th.B.

Afin de boucler la succession de Sergio Agüero, Manchester City sous l’impulsion de Pep Guardiola, prévoirait bien de jouer sur plusieurs tableaux lors du prochain mercato dans l’optique d’arriver à ses fins. D’Erling Braut Haaland à Harry Kane en passant par Lautaro Martinez et Lionel Messi… Guardiola serait partout !

À l’occasion du prochain mercato, de nombreux mouvements devraient avoir lieu sur le marché des transferts malgré la crise financière qui frappe le monde du football. Et en vue des quelques grandes stars à arriver au terme de leurs contrats dans leurs clubs respectifs, il se peut que d’énormes changements soient opérés dans les plus grandes équipes d’Europe. C’était notamment le cas de David Alaba qui lâchait en février dernier que cette saison sera sa dernière sous le maillot du Bayern Munich puisqu’il ne prolongera pas son contrat courant jusqu’en juin prochain. Se trouvant dans la même situation qu’Alaba à Manchester City, Sergio Agüero n’a pour sa part pas été retenu par la direction des Skyblues qui a annoncé lundi soir sur ses réseaux sociaux qu’une prolongation de contrat ne sera pas attribuée au meilleur buteur de l’histoire du club. Hormis Alaba et Agüero, Lionel Messi, Sergio Ramos et bien d’autres vivent leurs dernières semaines au sein de leur club si une prolongation n’est pas signée d’ici-là. Et hormis les fins de contrat, des gros transferts pourraient avoir lieu. En particulier celui d’Erling Braut Haaland ou bien de Kylian Mbappé qui refuserait jusqu’ici de prolonger au PSG où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2022. Le jeu des chaises musicales serait susceptible d’avoir lieu.

Haaland, le dynamiteur

En fonction des décisions de Lionel Messi ou encore de Kylian Mbappé, un transfert d’Erling Braut Haaland aurait de fortes chances de se réaliser. En effet, en cas d’échec pour l’attaquant du PSG, le Real Madrid n’hésiterait pas une seule seconde à lancer les grandes manoeuvres pour le Norvégien qui aurait déjà prévenu ses dirigeants qu’il comptait quitter le Borussia Dortmund en fin de saison. C’est du moins ce que La Cuatro a assuré mardi. Cependant, le Real Madrid est tout sauf seul dans la course à la signature d’Haaland. Manchester City en pincerait également pour le Norvégien et ferait même de lui sa priorité à en croire les informations du Times . Haaland serait perçu comme le parfait successeur de Sergio Agüero à City. Néanmoins, au vue des demandes du Borussia Dortmund, à savoir une indemnité de transfert avoisinant les 180M€, ou encore la rude concurrence dans ce dossier, Manchester City ouvrirait d’autres pistes.

Kane, l’expérience et le back-up

Et Harry Kane serait l’une d’elles. En effet, Manchester City serait intéressé par l’idée de recruter Kane qui ne cesse de prouver sa valeur chaque saison qui s’écoule chez les Spurs . En effet, malgré le manque de titres du côté de Tottenham, Kane parvient toujours à aider son groupe en marquant but sur but. The Times assure ces dernières heures que si Manchester City ne parvenait pas à mettre la main sur Haaland, Kane serait une option prise en considération par Pep Guardiola. Cependant comme The Daily Mirror et The Transfer Window Podcast l’ont précédemment révélé, le PSG et le FC Barcelone en pinceraient également pour Harry Kane. De quoi compliquer la tâche de City.

Lautaro Martinez, l’alternative