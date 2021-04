Mercato - Barcelone : Réunion, Raiola… Dortmund fait une énorme annonce pour Haaland !

Foot - Mercato - Barcelone

Alors que le dossier Haaland s’agite en ce jeudi après-midi, avec une réunion organisée à Barcelone entre l'entourage de l'attaquant et Joan Laporta, président du FC Barcelone, le Borussia Dortmund a tenu à remettre les choses au clair pour l’avenir du joueur.

Désireux de frapper fort cet été, le FC Barcelone est déjà passé à l’action pour Erling Haaland. Ce jeudi, Alfie Haaland, père de l’attaquant, et son agent Mino Raiola sont arrivés en Catalogne pour y rencontrer Joan Laporta, le président blaugrana. Une première avancée qui ne signifie pas pour autant qu’Erling Haaland se dirige vers le Barça, puisque de nombreux prétendants restent à l’affût dans ce dossier, à l’instar du Real Madrid ou des deux clubs de Manchester. De plus, le Borussia Dortmund n’aurait toujours pas l’intention de laisser partir son attaquant, et ce malgré les agissements de Mino Raiola.

À la suite des révélations concernant la réunion se tenant à Barcelone ce jeudi entre le clan Haaland et le club culé, le Borussia Dortmund a tenu à réagir par la voix de son directeur sportif Michael Zorc. « Hier, j'ai parlé à Mino Raiola. Nous avons clairement indiqué nos intentions », a-t-il indiqué à Sky Sport Deutschland . À en croire le média allemand, les intentions évoquées par le dirigeant du BVB sont claires : Erling Haaland n’est pas à vendre.

