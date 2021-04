Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Joan Laporta est prêt à passer à l’action pour Lionel Messi !

Publié le 1 avril 2021 à 15h45 par H.G.

Alors que Lionel Messi est annoncé dans le viseur du PSG, Joan Laporta serait prêt à passer à l’action afin de le convaincre de renouveler son contrat.

L’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone est plus flou que jamais. En effet, tandis que son contrat actuel expirera le 30 juin prochain, l’Argentin fonce droit vers un départ libre pour l’heure. Dans ce contexte, le PSG se préparerait à mener une offensive afin de convaincre La Pulga de rejoindre ses rangs. Cependant, de son côté, le Barça espérerait toujours convaincre Lionel Messi de renouveler son bail, et c’est précisément dans cette optique que Joan Laporta serait d’ores et déjà prêt à agir à en croire les derniers échos venus d’Espagne.

L’offre du FC Barcelone sera inférieure à celles d’autres clubs, mais…