Mercato - Barcelone : Laporta est prêt à tout pour convaincre Messi !

Publié le 1 avril 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors que Lionel Messi arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain au FC Barcelone, Joan Laporta semble prêt à tout pour convaincre l’international argentin que la suite et fin de sa carrière doit s’écrire au sein de son club de toujours.

Que décidera Lionel Messi en fin de saison ? Cette question trotte dans l’esprit d’une immense majorité des observateurs du FC Barcelone depuis maintenant de nombreux mois. En effet, après avoir déjà voulu s’en aller l’été dernier, l’international argentin arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain et se dirige donc droit vers un départ libre à cette date. Cela donnerait des idées au Paris Saint-Germain, le club de la capitale étant fréquemment annoncé intéressé par la perspective de s’attacher les services de Lionel Messi, chose qui ravirait Neymar. Cependant, au sein du FC Barcelone, l’espoir est encore de mise dans le dossier puisque le club catalan croit encore en sa capacité à convaincre celui qu’on surnomme La Pulga de parapher un nouveau bail. Ce chantier a même été érigé comme la priorité absolue par Joan Laporta à en croire les informations de la Cuatro , et ce en dépit de l’état catastrophique des finances des pensionnaires du Camp Nou.

Joan Laporta serait en train de monter un projet gagnant