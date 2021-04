Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Agüero a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 1 avril 2021 à 10h15 par D.M.

Alors que son départ de Manchester City a été acté, Sergio Agüero souhaiterait rester en Europe la saison prochaine. Une mauvaise nouvelle pour son club formateur, l'Independiente.

L'avenir de Sergio Agüero est au cœur des spéculations. Et pour cause, Manchester City a annoncé lundi le départ de l’attaquant argentin à la fin de la saison. Reste désormais à connaître sa prochaine équipe. Selon Foot Mercato , le PSG se serait positionné dans ce dossier et aurait transmis une première offre pour tenter de l’attirer. Le FC Barcelone souhaiterait également l’accueillir, tout comme Independiente, son club formateur. « J'aimerais que Kun Agüero revienne en Argentine et joue pour l'Independiente. Il a quitté notre club et peut-être que nous pouvons le convaincre de revenir à la maison. Il avait Falcioni comme entraîneur (l'actuel entraîneur de l'équipe première) et nous espérons qu'il reviendra vers lui » a déclaré Yoyo Maldonado, le secrétaire technique du club argentin.

Agüero voudrait rester en Europe