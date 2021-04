Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’active en coulisse pour l’avenir de Sergio Agüero !

Publié le 1 avril 2021 à 12h45 par D.M.

Président de l’Independiente, Hugo Moyano aurait contacté Sergio Agüero afin de le convaincre de revenir au sein de son club formateur. Un dossier extrêmement complexe pour la formation argentine.

Arrivé en Premier League en 2011, Sergio Agüero vit ses derniers mois sous le maillot de Manchester City. Le club anglais a officialisé, lundi, le départ de l’attaquant à la fin de la saison. Une page se tourne pour le joueur de 32 ans, à la recherche d’un nouveau défi. Plusieurs équipes aimeraient accueillir, gratuitement, l’international argentin à l’instar du FC Barcelone ou encore du PSG. Selon Foot Mercato, Leonardo aurait transmis une première offre à Agüero, courtisé également en Argentine.

Independiente a contacté Agüero, mais...