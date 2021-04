Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid confirmé pour l'avenir d'Icardi !

Publié le 1 avril 2021 à 11h45 par D.M.

Alors que le PSG serait prêt à conserver Moïse Kean et que Sergio Agüero est annoncé du côté de Paris, l’avenir de Mauro Icardi s’assombrit. Un départ de l’attaquant argentin à la fin de la saison ne serait pas exclu.

Leonardo serait prêt à faire des folies lors du prochain mercato estival. Plusieurs stars sont annoncées dans le viseur du PSG à l’instar de Lionel Messi, mais aussi de Sergio Agüero qui quittera Manchester City à la fin de la saison. Selon Foot Mercato , le directeur sportif parisien aurait d’ailleurs formulé une première offre pour tenter de l’attirer. Par ailleurs, le PSG s’active pour boucler le transfert définitif de Moïse Kean, prêté par Everton jusqu’à la fin de la saison sans option d’achat. Des informations pas très rassurantes pour Mauro Icardi, recruté contre un chèque de 50M€.

Un départ d'Icardi ne serait pas exclu