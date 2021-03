Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid pour l’avenir d’Icardi !

Publié le 31 mars 2021 à 23h45 par Th.B.

Bien que Mauro Icardii soit annoncé sur le départ lors du prochain mercato, le PSG devrait éprouver bien des difficultés à trouver preneur à l’Argentin pour une indemnité de transfert proche de son investissement de 50M€ hors bonus.

À en croire les différentes informations divulguées dans la presse ces derniers temps, Mauro Icardi serait susceptible de quitter le PSG à la fin de la saison. En effet, afin de pouvoir s’entendre avec Everton au niveau de l’indemnité de transfert, Leonardo pourrait être contraint de sacrifier Icardi, qu’il a recruté en mai dernier, en amont. Depuis l’annonce du départ de Sergio Agüero cet été de Manchester City lundi, El Kun est encore plus qu’avant lié au PSG. Et As a révélé ces dernières heures qu’une potentielle arrivée d’Agüero qui sera libre de tout contrat, pourrait considérablement assombrir l’avenir de Mauro Icardi au PSG. Agent de Thiago Motta, Alessandro Canovi a partagé ses doutes quant à une éventuelle vente de Mauro Icardi.

Une vente impossible pour cet été ?