Mercato - PSG : Angel Di Maria s’enflamme à nouveau pour sa prolongation !

Publié le 31 mars 2021 à 23h15 par T.M.

Il y a quelques semaines, Angel Di Maria a prolongé jusqu’en 2022 avec le PSG. De quoi bien évidemment rendre heureux l’Argentin.

Entre le PSG et Angel Di Maria, l’histoire d’amour va encore se poursuivre un peu. Arrivé en 2015 en provenance de Manchester United, l’Argentin est aujourd’hui l’un des cadres de Mauricio Pochettino. Et alors que le flou entourait son avenir étant donné qu’il était en fin de contrat, le voile a dernièrement été levé En effet, en attendant la prolongation de Neymar et celle de Kylian Mbappé, Leonardo a fait signer un nouveau contrat à Di Maria. Désormais, El Fideo est donc lié jusqu’en 2022 avec le PSG.

« Je suis très heureux de pouvoir renouer une année de plus avec le PSG »