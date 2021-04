Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une issue imminente pour le feuilleton Messi ? La réponse !

Publié le 1 avril 2021 à 16h45 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aimerait prolonger le contrat de Lionel Messi, le club catalan n’aurait pas l’intention de brusquer l’international argentin également annoncé dans le viseur du PSG.

Depuis maintenant plusieurs mois, le feuilleton Lionel Messi donne des sueurs froides aux observateurs du FC Barcelone. En effet, l’international argentin arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain et se dirige droit vers un départ libre pour l’heure. Et si cela venait à arriver, le PSG serait disposé à mener une offensive afin de le recruter, chose qui ferait le plus grand bonheur de Neymar. Cependant, le FC Barcelone n’a pas encore baissé les armes puisque Joan Laporta entend tout tenter afin de convaincre Lionel Messi de renouveler son bail au sein de son club de toujours.

Le Barça et Lionel Messi veulent temporiser pour l’instant