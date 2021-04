Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a déjà pris une grande décision pour le recrutement !

Publié le 1 avril 2021 à 22h00 par D.M.

Le FC Barcelone n’aurait pas prévu de recruter un gardien cet été. Le club catalan souhaiterait, en priorité, amener du sang frais en attaque.

Elu président du FC Barcelone, Joan Laporta aurait récemment rencontré Ronald Koeman et nul doute que la question du recrutement a été évoquée. Selon Mundo Deportivo , l’entraîneur du club catalan aurait fixé ses priorités et souhaiterait notamment recruter ses compatriotes Georginio Wijnaldum et Memphis Depay. Le responsable catalan ne partagerait pas cet avis et souhaiterait miser plutôt sur Sergio Agüero et Erling Braut Haaland. Même si les avis divergent, la priorité du FC Barcelone reste de recruter un véritable avant-centre lors du prochain mercato estival.

Le Barça privilégie l'arrivée d'un attaquant