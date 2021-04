Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Barcelone a déjà tranché dans le dossier Rabiot !

Publié le 2 avril 2021 à 1h00 par D.M.

Mère et agent d’Adrien Rabiot, Véronique Rabiot aurait l’intention de renouer les contacts avec les dirigeants du FC Barcelone. Mais l’international français ne semble pas être une priorité pour le club catalan.

Arrivé en 2019 à la Juventus, Adrien Rabiot chercherait à quitter Turin lors du prochain mercato estival et chercherait une nouvelle équipe. La Gazzetta dello Sport évoquait il y a quelques jours un intérêt de l’OM, mais la mère et agent du joueur, Véronique Rabiot, aurait écarté cette piste. Selon les informations de Calciomercato.com, le milieu de terrain pourrait prendre la direction du FC Barcelone. Véronique Rabiot souhaiterait renouer les contacts avec les responsables du club catalan afin d’évoquer une possible arrivée de son fils.

Le Barça ne serait pas intéressé par Rabiot