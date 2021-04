Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 1 avril 2021 à 14h15 par H.G.

Alors que le FC Barcelone travaillerait d’arrache-pied pour convaincre Lionel Messi de prolonger son contrat, la tendance commencerait à sourire au club catalan.

L’avenir de Lionel Messi s’écrit plus que jamais en pointillés au FC Barcelone. En effet, en fin de contrat le 30 juin prochain, La Pulga se dirige droit vers un départ libre en fin de saison à l’heure actuelle. Dans ce contexte, le PSG se tiendrait prêt à lancer une offensive afin de l’accueillir s’il décide bien de quitter son club de toujours. Mais du côté du Barça, on ne perdrait pas encore l’espoir de voir Lionel Messi accepter de parapher un nouveau bail. Et visiblement, le travail de Joan Laporta pourrait s’avérer fructueux…

Lionel Messi pencherait dans le sens d’une prolongation au Barça !