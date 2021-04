Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme danger pour Leonardo dans le dossier Agüero ?

Publié le 1 avril 2021 à 13h45 par D.M.

Intéressée par Sergio Agüero, la Juventus aurait commencé à contacter son entourage afin de prendre la température dans ce dossier.

Sergio Agüero devrait être l’un des acteurs majeurs du prochain mercato estival. Manchester City a annoncé, ce lundi, le départ de l’attaquant argentin à la fin de la saison et plusieurs équipes sont annoncées sur ses traces. Le PSG aurait coché son nom, tout comme le FC Barcelone qui espère retenir Lionel Messi grâce à l’arrivée de son compatriote. Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport a également évoqué un intérêt de la Juventus pour Sergio Agüero. La Vieille Dame aurait même entamé des discussions avec son entourage selon la journaliste Fabianna della Valle.

« La Juve a avancé et a contacté l'entourage d'Agüero »