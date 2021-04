Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Liverpool prêt à lâcher Mohamed Salah ? La réponse !

Publié le 2 avril 2021 à 1h45 par T.M.

Les rumeurs sont de plus en plus nombreuses concernant l’avenir de Mohamed Salah. Toutefois, pas sûr que l’Egyptien quitte Liverpool cet été.

A l’approche du mercato estival, nombreuses sont les stars à être associées au PSG. Et de plus en plus, il est notamment question qu’une possible arrivée de Mohamed Salah, lui qui est pourtant sous contrat jusqu’en 2023 avec Liverpool, où il est un cadre de Jürgen Klopp. Néanmoins, selon les informations du Transfer Window Podcast , les Reds pourraient bien ouvrir la porte à un départ de l’Egyptien en cas de bonne offre. Une ouverture dont pourrait profiter donc le PSG, visiblement attentif à la situation de Salah.

Pas de départ au programme ?