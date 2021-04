Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo aurait lancé un énorme ultimatum !

Publié le 2 avril 2021 à 0h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo aurait pensé à quitter la Juventus cet été, mais il aurait finalement changé d'avis. Et pour ne pas avoir à chercher un nouveau point de chute, CR7 forcerait la main à ses dirigeants afin qu'ils fassent un bon recrutement estival.

Alors que la Juventus passe totalement à côté de sa saison 2020-2021, Cristiano Ronaldo aurait songé à faire ses valises pour aller trouver un meilleur club. Ce qui n'aurait pas manqué d'alarmer le PSG. Toutefois, CR7 aurait finalement décidé de rester à la Juventus. Comme l'a expliqué Xavier Jacobelli, directeur de Tuttosport , lors d'un entretien accordé à TMW Radio ce mercredi, la star portugaise aurait renoncé à l'idée de quitter les Bianconeri . Et pour être le plus heureux possible à Turin, Cristiano Ronaldo aurait pris le choses en main.

Du renfort à la Juve ou un départ pour Ronaldo ?