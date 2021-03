Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte s’ouvrirait pour Mohamed Salah !

Publié le 31 mars 2021 à 19h15 par Th.B.

Dans le viseur de Doha, les propriétaires du PSG étant prêts à faire de lui le successeur de Kylian Mbappé, Mohamed Salah verrait un départ de Liverpool devenir une concrète possibilité.

Ayant ouvert la porte à un potentiel challenge en Espagne, que ce soit au Real Madrid ou au FC Barcelone, Mohamed Salah semblerait disposer d’une autre option. En effet, dans le cadre de l’éventuelle succession de Kylian Mbappé, qui n’a toujours pas prolongé son contrat courant jusqu’en juin 2022, Doha estimerait que le recrutement de Salah apporterait un plus sportif et marketing au PSG. Et alors que The Athletic jetait un froid mardi sur le départ de Mohamed Salah de Liverpool, l’attaquant des Reds pourrait bien voir un bon de sortie lui être proposé.

Salah sur le départ à Liverpool ?