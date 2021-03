Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Un nouveau géant anglais sur Botman ?

Publié le 31 mars 2021 à 17h50 par La rédaction

Après seulement un an au LOSC, Sven Botman pourrait bien faire ses valises. Et l’avenir du Néerlandais pourrait s’écrire en Premier League.