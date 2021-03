Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C'est le jackpot pour Kevin Strootman !

Publié le 31 mars 2021 à 17h30 par A.C.

Actuellement prêté au Genoa, Kevin Strootman ne devrait pas revenir à l’Olympique de Marseille à la fin de la saison.

Réclamé par Rudi Garcia et arrivé avec l’étiquette de solide milieu à l’expérience internationale, Kevin Strootman n’aura jamais fait son trou à l’Olympique de Marseille. Ses prestations ont souvent été décevantes et son énorme salaire, le plus gros de l’OM avec Dimitri Payet, a souvent été pointé du doigt. Finalement, Pablo Longoria a réussi à lui trouver une porte de sortie cet hiver, en le prêtant au Genoa. Un prêt qui peut paraitre quelque peu désespéré, puisque l’OM a dû accepter de prendre en charge 50% du salaire de Strootman jusqu’en juin. Une économie moindre pour le club marseillais, mais un véritable tournant pour le joueur. Depuis qu’il a retrouvé la Serie A, Strootman est en effet méconnaissable et affiche un niveau quasiment jamais vu à l’OM.

« Je fais ce travail depuis de nombreuses années et j’ai dû attendre la fin de ma carrière pour en trouver un »

C’est simple, depuis qu’il est arrivé au Genoa au mois de janvier, Kevin Strootman a disputé l’intégralité des rencontres de son équipe, partant à chaque fois titulaire. Pas de buts, mais trois passes décisives pour le milieu de terrain, qui séduit ses dirigeants comme ses coéquipiers. « Je fais ce travail depuis de nombreuses années et j’ai dû attendre la fin de ma carrière pour en trouver un » a lancé le directeur sportif Francesco Marroccu, tandis que l’entraineur Davide Bellardini a tout simplement confié à DAZN être « très heureux et chanceux » d’avoir Strootman dans son équipe. Plus récemment, c’est le capitaine du Genoa qui a adoubé Strootman. « Kevin a prouvé dès le premier jour qu'il est un professionnel sérieux en plus d’être un grand joueur. Pour nous c'est une valeur ajoutée » a expliqué Domenico Criscito, au micro de Sky Sport .

Le Genoa et plusieurs clubs de Serie A dans le coup