Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va connaître un échec à 12M€...

Publié le 31 mars 2021 à 16h10 par A.M.

Prêté au Hertha Berlin cet hiver, Nemanja Radonjic ne devrait pas rester au sein du club allemand cet été. Il parait en effet très peu probable que son option d'achat soit levée.

Recruté pour 12M€ durant l'été 2018, Nemanja Radonjic n'a jamais réussi à s'imposer à l'Olympique de Marseille. Simplement utilisé comme remplaçant, l'international serbe a donc été prêté cet hiver au Hertha Berlin. Et bien qu'il se distingue en sélection ces derniers mois, en club la situation est bien différente. En effet, depuis son arrivée au Hertha Berlin, Nemanja Radonjic n'a disputé que 5 rencontres pour 1 seule titularisations. Bien trop peu pour espérer voir le club allemand lever son option d'achat estimée à 12M€.

«L'option d'achat est à 12M€ et il n'a pas joué assez bien pour valoir autant»