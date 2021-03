Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'avenir de Florian Thauvin relancé par une opération à 120M€ ?

Publié le 31 mars 2021 à 12h10 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin semble bien parti pour quitter l'OM libre cet été. Plusieurs clubs sont à l'affût, mais l'Atlético de Madrid pourrait bien faire une entrée fracassante dans ce dossier.

Dans les prochaines semaines, l'Olympique de Marseille va devoir gérer le cas Florian Thauvin. Et pour cause, le contrat de l'international français prend fin en juin prochain, et pour le moment, l'OM n'a toujours pas tranché. Un départ libre semblait inévitable il y a encore quelques semaines, mais les départs successifs d'Andoni Zubizarreta, Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas ont changé la donne. Et pour cause, Pablo Longoria a repris le dossier en mains tandis que Jorge Sampaoli l'a relancé dans le jeu. Cependant, il va falloir faire vite puisque Florian Thauvin est convoité sur le marché.

L'Atlético vise Thauvin pour remplacer Llorente