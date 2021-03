Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette piste inattendue de Leonardo sort du silence sur son avenir !

Publié le 31 mars 2021 à 15h45 par A.M.

En quête d'un nouveau portier afin de préparer la succession de Keylor Navas, Leonardo s'intéresserait à Emil Audero (24 ans). Le portier de la Sampdoria ne ferme d'ailleurs pas la porte à un départ.

Bien que Keylor Navas réalise une merveilleuse saison au PSG, Leonardo prépare l'avenir et scrute le marché afin d'anticiper la succession du portier de 34 ans. Dans cette optique, les noms de Gianluigi Donnarumma, d'Hugo Lloris, de David De Gea et d'Illan Meslier ont circulé ces dernières semaines. Et mardi, La Repubblica ajoutait un nom à cette liste, celui d'Emil Audero (24 ans) qui réalise une très belle saison à la Sampdoria. Il vient certes de prolonger son contrat jusqu'en 2026 avec le club de Gênes, mais c'est surtout dans le but d'être mieux vendu, plutôt que pour s'inscrire sur le long terme à la Sampdoria. Conscient de la situation, le gardien italien a évoqué son avenir et ne ferme pas la porte à un départ en fin de saison.

Audero est flatté par l'intérêt qu'il suscite