Mercato - PSG : Pogba, Dybala... Une opération colossale dans les tuyaux ?

Publié le 31 mars 2021 à 12h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2022, Paul Pogba serait plus que jamais parti pour quitter Manchester United cet été. Alors que Mino Raiola aurait lancé les grandes manoeuvres pour trouver un nouveau point de chute à La Pioche, le PSG, le Real Madrid et la Juventus pourraient se livrer une bataille colossale. Et pour battre la concurrence de Leonardo et Zinedine Zidane, La Vieille Dame devrait jouer la carte Paulo Dybala.

Alors qu'il brillait à la Juventus, Paul Pogba a fait le choix osé de revenir à Manchester United. Après cinq saisons de hauts de bas chez les Red Devils , La Pioche devrait se lancer un tout nouveau défi dès la prochaine saison. En effet, comme l'a indiqué Tuttosport ce mercredi, Paul Pogba serait presque condamné à quitter Manchester United cet été, car il sera en fin de contrat le 30 juin 2022. Ainsi, pour éviter de voir le champion du monde français partir gratuitement à l'issue de son bail, Ole Gunnar Solskjaer devrait privilégier une vente dès cet été pour empocher un gros chèque. Dans cette optique, Mino Raiola serait à la baguette. Et à en croire le média transalpin, l'agent de Paul Pogba s'activerait déjà en coulisses pour trouver un nouveau point de chute à son protégé.

Le PSG, le Real et la Juve se disputent Paul Pogba

Interrogé par The Athletic ce mardi, Mino Raiola a d'ailleurs laissé clairement entendre que Paul Pogba ne manquait pas de prétendants. « Aujourd'hui, si quelqu'un me demande : "Pouvez-vous trouver un club pour Paul ?", je pourrais prendre mon neveu de cinq ans et trouver un club pour Paul, et un club de très haut niveau. Paul exerce un attrait fantastique dans le monde entier. Peut-être que le souci du gros transfert, l'histoire bizarre du départ gratuit et du retour pour une somme colossale était quelque chose de surprenant, auquel les gens n'étaient pas habitués. Peut-être que ça l'a hanté pendant un moment. Mais je pense qu'il faut l'apprécier dans sa globalité. L'équipe et le club m'ont dit que c'était le cas pour eux, et pour (Ole Gunnar) Solskjaer aussi, donc c'est la seule chose qui compte » , a développé Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba.

Un troc entre Paulo Dybala et Paul Pogba ?