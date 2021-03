Foot - Mercato - PSG

Mercato : Juve, PSG, Barça... Dybala est le gros dossier de l’été !

Publié le 30 mars 2021 à 19h30 par A.C.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, Paulo Dybala pourrait être l’un des grands acteurs du prochain mercato estival.

Après une saison très aboutie, avec notamment un titre de meilleur joueur de Serie A, Paulo Dybala a connu une traversée du désert. Entre Covid-19, virus intestinal et différentes blessures, l’Argentin a pour le moment disputé une saison quasiment blanche. Ça tombe mal, puisque son contrat se termine en juin 2022 et si la Juventus parlé d’une prolongation depuis plus d’un an, la situation semble totalement bloquée. Il n’en fallait pas plus pour relancer les spéculations autour de l’avenir de Dybala ! Il faut dire que le joueur n’a pas manqué d’attirer l’attention ces dernières années. Il a en effet été très proche de rejoindre Mauricio Pochettino à Tottenham en 2019, ou son ancien coéquipier Paul Pogba à Manchester United. En France, Leonardo a également toujours apprécié son profil au Paris Saint-Germain et pas plus loin que cet hiver, la presse italienne a annoncé que l’arrivée de Pochettino pourrait relancer les choses.

C’est soit Cristiano Ronaldo, soit Dybala pour la Juve

Ce mardi, Il Corriere dello Sport fait une nouvelle fois le point sur l’avenir de Paulo Dybala. Pour le quotidien, ça ne fait aucun doute : la Juventus devra choisir entre Cristiano Ronaldo et l’Argentin. Si le numéro 7 part cet été, alors les Bianconeri s’empresseront de prolonger Dybala. Si au contraire il décide de rester, un départ de son compère de l’attaque deviendra un besoin pour la Juve. D’ailleurs, à Turin on a commencé à entrouvrir la porte à un possible départ de Dybala. « Il nous a manqué cette saison. Sa présence nous garantit des buts et des solutions offensives. Il a encore un an de contrat, et je n’ai rien à ajouter à ce sujet » a expliqué le vice-président Pavel Nedved, à DAZN . « À la Juve, les joueurs sont constamment sollicités et toutes les options sur le mercato sont prises en compte ».

Une monnaie d’échange de luxe ?