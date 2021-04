Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces précisions de taille sur la réunion au sommet pour l’avenir d’Erling Haaland !

Publié le 1 avril 2021 à 15h00 par H.G.

Alors qu’une réunion se serait tenue entre le clan d’Erling Haaland et le FC Barcelone, les premiers retours sur cette rencontre au sommet sont positifs.

Un tournant a peut-être eu lieu ce jeudi dans le dossier Erling Haaland. En effet, le père du joueur dénommé Alfie Haaland et son agent Mino Raiola sont arrivés à Barcelone en milieu de journée pour y rencontrer Joan Laporta. Ainsi, tout indique que le Barça a décidé de mettre un coup d’accélérateur dans l’optique de la venue de l’attaquant norvégien courtisé par toute l’Europe, le Real Madrid ou encore Manchester City étant également annoncés sur ses traces. Et à en croire les premiers échos parus dans la presse, cette réunion se serait déroulée à merveille…

Rien ne serait fait pour l’heure dans le dossier Erling Haaland !