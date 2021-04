Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a lancé l’assaut pour Erling Haaland !

Publié le 1 avril 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors que le FC Barcelone pourrait avoir provoqué un premier tournant ce jeudi dans le dossier Erling Haaland, le club catalan n’aurait clairement pas la moindre intention de laisser passer sa chance avec l’international norvégien.

Arrivé au Borussia Dortmund en janvier 2020, Erling Haaland fait les beaux jours du club de la Ruhr tant il y réalise des performances de hautes volée en se montrant extrêmement prolifique. Mais sans la moindre surprise, de telles prouesses se sont accompagnées d’un intérêt croissant des plus grandes écuries européennes, toutes séduites par les qualités de finisseur du natif de Leeds. Ainsi, bon nombre d’entre-elles sont annoncées sur les traces du Norvégien de 20 ans, du Real Madrid à Manchester City en passant par Chelsea ou encore le PSG. Mais ces dernières heures, c’est bien le FC Barcelone qui semble être l’équipe poussant le plus dans l’optique d’arracher la signature d’Erling Haaland. En effet, ce jeudi, une réunion s’est tenue à Barcelone entre le père du joueur, son agent Mino Raiola ainsi que Joan Laporta. Les deux premiers cités son arrivés en fin de matinée afin d’en savoir davantage sur le projet du FC Barcelone dans l’optique d’une possible arrivée de l’ancien joueur du RB Salzbourg dans les rangs des Blaugrana au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Le FC Barcelone pense que 150 M€ suffiront pour déloger Erling Haaland

C’est tout du moins ce qui a été annoncé par la presse à l’unanimité, tandis que Fabrizio Romano a par la suite expliqué que ce premier contact entre les différentes parties se serait avéré positif, bien que rien ne soit encore évidemment signé. Une version confirmée par ESPN , le média indiquant que cette réunion a permis d’explorer la viabilité d’un accord avec des pourparlers à leur premier stade, tandis que d’autres clubs devraient chercher à discuter de la même manière. En outre, ESPN explique que le Borussia Dortmund était parfaitement au courant de la tenue de cette réunion. Et au sujet du club de la Ruhr, SPORT a par la suite apporté des précisons sur les prétentions de ses dirigeants pour laisser filer le Norvégien. Le board de l’écurie de Bundesliga espérerait pas moins de 180 M€, mais le FC Barcelone serait confiant quant au fait qu’il pourra diminuer ce montant à 150 M€. Une somme qui n’en reste pas moins colossale, mais Joan Laporta n’en aurait que faire dans la mesure où il considérerait que la venue d’Erling Haaland est un enjeu stratégique.

Une opération calquée sur le modèle du recrutement d’Antoine Griezmann en 2019 ?

En effet, ESPN poursuit en affirmant que celui qui a été élu président du FC Barcelone le 11 mars dernier estime que recruter Erling Haaland renforcerait l’effectif du club catalan pendant une décennie ou plus, tout en évitant de le voir rejoindre un club rival. Ces clubs rivaux, selon ESPN , seraient notamment le Real Madrid et Manchester City. Ces deux équipes sériante les concurrents les plus sérieux du FC Barcelone dans la course à la signature de l’actuel buteur du Borussia Dortmund, et ce d’autant plus que leur force de frappe financière serait plus élevée que celle des Blaugrana . En effet, personne n’est sans savoir que la situation économique du Barça est délicate, et ESPN explique que cela pourrait complexifier la quête d’un accord ans l’optique de la venue d’Erling Haaland. Pour autant, à l’image de ce qu’il a effectué pour recruter Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid en 2019, le FC Barcelone travaillerait dans l’optique d’utiliser des lignes de crédits afin de mettre l’opération sur pied.

Erling Haaland, un enjeu à la fois sportif et stratégique pour le FC Barcelone