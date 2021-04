Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria reçoit un appel du pied inattendu !

Publié le 2 avril 2021 à 20h10 par T.M.

Ancienne gloire de Pablo Longoria, Jean-Pierre Papin a fait passer un message à Pablo Longoria pour devenir ambassadeur du club phocéen.

Du côté de l’OM, les anciennes gloires du club phocéen n’ont pas une énorme place. Un fait que regrette énormément Jean-Pierre Papin. D’ailleurs, pour Le Phocéen , il n’a pas manqué de glisser un tacle à Jacques-Henri Eyraud à ce sujet, lui qui lui avait promis d’être ambassadeur de l’OM : « A l’étranger, les grands clubs sont très respectueux des anciens joueurs, de ce qu’ils ont apporté, il y a une reconnaissance par rapport à cela. Mais en France, on n’est pas du tout dans cet esprit-là. En France, on gêne. Des négociations pour une arrivée à l’OM en tant qu’ambassadeur du club ? C’était même mieux que ça ! J’ai rencontré M. Eyraud une fois à Paris. Il m’a dit qu’il voulait me rencontre une fois à Marseille alors je suis descendu et je l’ai à nouveau rencontré. Il m’a dit « Je t’envoie un contrat sur ta boîte mail ». J’attends toujours… Il n’a même pas eu le respect de m’appeler pour me dire que finalement, je ne l’intéressais pas. J’attends toujours… Après, je n’avais pas envie de lui parler alors je l’ai un petit peu ignoré ».

« Quelque chose que je voudrais grandement »