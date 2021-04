Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet incroyable rebondissement pour l'avenir de Florian Thauvin !

Publié le 2 avril 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Longtemps annoncé sur le départ alors que son contrat s'achève en juin prochain, Florian Thauvin verrait la tendance s'inverser pour son avenir. Une prolongation de son contrat à l'OM ne serait plus à exclure. Et plusieurs facteurs peuvent expliquer ce retournement de situation.

L'avenir de Florian Thauvin sera l'un des enjeux importants de l'OM dans les prochaines semaines et l'un des premiers gros défis de Pablo Longoria dans son rôle de président. Et pour cause, le contrat de l'international français s'achève en juin prochain et alors qu'il n'a pas prolongé, un départ libre semblait inévitable ces derniers mois puisque dans le contexte actuel, il semble peu probable de voir l'OM être en mesure de lui offrir un salaire similaire ou supérieur à celui qu'il touche actuellement. Et pourtant, Florian Thauvin révélait récemment être en discussions avec Pablo Longoria pour prolonger. « Pablo et mon entourage ont discuté en décembre. On n'est pas tombés d'accord, mais les discussions ne sont pas fermées. Je savais que ça allait être compliqué pour moi avec la blessure. Un joueur en fin de contrat se pose aussi beaucoup de questions (…) Je veux donner le maximum jusqu'au bout et on verra, à partir du moment où une nouvelle direction est mise en place pourquoi pas », confiait-il en conférence de presse. Et la tendance se confirme.

Thauvin pourrait finalement prolonger