Mercato - OM : Longoria reçoit un énorme message pour Thauvin !

Publié le 2 avril 2021 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Florian Thauvin, Steve Mandanda affiche un souhait très clair concernant le futur de son coéquipier.

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin n'a toujours pas tranché pour son avenir. Un départ libre est envisagé et plusieurs clubs sont à l'affût à l'image du Séville FC, de Leicester, de l'AC Milan ou encore de l'Atlético de Madrid. Mais Pablo Longoria tenterait de conserver l'un de ses meilleurs atouts offensifs malgré ses importantes exigences salariale. Toujours est-il que Steve Manda quant à lui est catégorique.

Mandanda veut garder Thauvin