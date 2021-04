Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, vente... La nouvelle sortie forte de la mairie de Marseille !

Publié le 2 avril 2021 à 3h45 par A.M.

Adjoint au sport à la mairie de Marseille, Sébastien Jibrayel se prononce sur la vente de l'OM et ne cache son envie de laisser sa chance au nouveau projet de Frank McCourt.

Depuis plusieurs semaines, la vente de l'OM ne cesse de faire parler. Il faut dire que Thibaud Vézirian n'a pas manqué de lâcher une bombe sur sa chaîne YouTube en février dernier annonçant que Frank McCourt avait accepté de vendre le club phocéen à Al-Walid bin Talal. Toutefois, entre temps l'Américain a débarqué à Marseille pour répéter qu'il ne comptait pas vendre et qu'il souhaitait même relancer son projet comme en témoigne la nomination de Pablo Longoria au poste de président. Et Sébastien Jibrayel, adjoint au sport de la mairie de Marseille, veut laisser sa chance au Bostonien.

«McCourt a des ambitions laissons lui la chance»