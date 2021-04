Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a déjà trouvé son prochain buteur !

Publié le 2 avril 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Visiblement convaincu par la saison de Moise Kean en prêt cette saison au PSG, Leonardo paraît plus que jamais déterminé à recruter le buteur italien. D’autant que Mauro Icardi est annoncé sur le départ…

Le 25 février dernier, sur les ondes de Radio France Bleu, Leonardo ouvrait la porte à un recrutement définitif de Moise Kean, puisque le buteur italien appartenant à Everton lui donne satisfaction cette saison en prêt au PSG : « Aujourd'hui avoir (Moise) Kean à disposition pour un an, c'est déjà quelque chose de très positif. Et si on peut voir dans le futur selon les conditions, on va essayer de voir comment ça se passe », indiquait alors le directeur sportif du PSG. Et sa volonté semble clairement se préciser avec Moise Kean…

Le PSG passe à l’action pour Kean

Comme l’a confirmé la presse italienne jeudi, Leonardo aurait entamé des discussions avec Mino Raiola, l’agent de Moise Kean, dans le but d’un transfert au PSG cet été. Un dossier directement lié au cas Mauro Icardi qui, de son côté, est annoncé sur le départ et notamment dans le collimateur de la Juventus. Moise Kean pourrait donc être le prochain buteur indiscutable du PSG.