Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle offre XXL dévoilée pour Haaland !

Publié le 2 avril 2021 à 0h00 par A.D.

Ce jeudi, Mino Raiola a fait le tour de l'Espagne pour Erling Braut Haaland, rencontrant le FC Barcelone et le Real Madrid. Mais il faudrait aussi regarder en Angleterre où Chelsea serait très intéressé par le Norvégien.

Alors qu'il enchaine les performances XXL avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland affolerait l'Europe. En effet, le buteur norvégien serait suivi par les plus grands clubs, et notamment le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone, Chelsea ou encore Manchester City. Conscients de la situation, Alf-Inge Haaland et Mino Raiola - respectivement père et agent du joueur - font actuellement le tour du continent pour rencontrer les différents clubs prêts à miser sur Erling Haaland cet été. Et pour mettre toutes les chances de son côté, Thomas Tuchel aurait déjà lancé une offensive colossale.

Tuchel aurait formulé une offre XXL pour Haaland