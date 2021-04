Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces révélations sur la réunion entre Laporta et le clan Haaland !

Publié le 1 avril 2021

Le FC Barcelone aurait pris une longueur d’avance sur ses concurrents dans la course à la signature d’Erling Braut Haaland. Une réunion aurait eu lieu entre le Barça et l’entourage du joueur du Borussia Dortmund.

« Hier, j'ai parlé à Mino Raiola. Nous avons clairement indiqué nos intentions. Aucun problème quand Alfie et Mino veulent prendre un bain de soleil sur la mer Méditerranée. Je suis détendu car je sais ce que nous voulons » . Pour Sport1 , Michael Zorc a lâché cette grosse déclaration ce jeudi alors que l’avenir d’Erling Braut Haaland semble être destiné à s’écrire ailleurs qu’au Borussia Dortmund. Le directeur sportif du BvB a subtilement écarté un départ de l’insatiable buteur norvégien. Néanmoins, le FC Barcelone n’en démordrait pas pour Erling Braut Haaland et aurait déjà bougé ses premiers pions dans cette optique.

Un échange positif entre le Barça et le clan Haaland