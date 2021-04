Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après Barcelone, Mino Raiola serait à Madrid pour Haaland !

Publié le 1 avril 2021 à 17h15 par Th.B.

Le Real Madrid serait sur le point de discuter avec Mino Raiola après le voyage de l’agent d’Erling Braut Haaland à Barcelone. Le représentant du Norvégien aimerait d’ailleurs s’entretenir avec l’ensemble des clubs intéressés.

La guerre semblerait être déclarée entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Pas nécessairement au niveau de leur rivalité historique à l’approche du Clasico qui aura lieu le 10 avril prochain. Mais plutôt en raison de l’opération Erling Braut Haaland. Ce jeudi, Mino Raiola et Alf-Inge Haaland ont été aperçus à l’aéroport de Barcelone et se seraient entretenus avec Joan Laporta, président du FC Barcelone, selon plusieurs médias. Les discussions auraient même été positives si l’on en croit les informations de CBS Sports . Mais le voyage en Espagne de l’agent et du père d’Haaland les amènerait également à rencontrer les dirigeants du Real Madrid.

Raiola à Madrid pour entendre Pérez dans le dossier Haaland !