Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un renfort à 12M€ en attaque est déjà programmé !

Publié le 2 avril 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Prêté avec une option d’achat de 12M€ par l’OM au Hertha Berlin depuis le mois de janvier, Nemanja Radonjic n’a pas du tout convaincu en Allemagne, et devrait donc logiquement retrouver le projet McCourt en fin de saison.

Le prochain mercato estival promet d’être agité pour l’OM, et notamment dans le secteur offensif ! En effet, Florian Thauvin arrivera au terme de son contrat et pourrait partir libre, tandis qu’Arkadiusz Milik est très courtisé par la Juventus et que Dimitri Payet n’entrerait plus forcément dans les plans de sa direction. Pablo Longoria devrait donc avoir du pain sur la planche, et le président de l’OM va probablement pouvoir compter sur une vieille connaissance pour garnir son attaque…

Radonjic va revenir

En effet, selon les dernières tendances dégagées en Allemagne, Nemanja Radonjic devrait revenir à l’OM. L’attaquant serbe a été prêté au Hertha Berlin cet hiver avec une option d’achat de 12M€, mais il n’a absolument pas donné satisfaction depuis son arrivée en Bundesliga et paraît déjà promis à un retour à l’OM où sous contrat court jusqu’en juin 2023.