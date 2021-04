Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’avenir de Radonjic déjà connu !

Publié le 1 avril 2021 à 5h30 par T.M.

Cet hiver, Nemanja Radonjic a été prêté avec option d’achat par l’OM au Hertha Berlin. Toutefois, le Serbe ne devrait pas s’éterniser du côté de l’Allemagne.

En 2018, l’OM avait tenté un pari sur l’avenir en allant chercher Nemanja Radonjic à l’Etoile Rouge de Belgrade. Alors que les Phocéens avaient dépensé près de 15M€ pour le Serbe, l’investissement est aujourd’hui loin d’être fructueux. En effet, l’ailier de 25 ans n’a jamais confirmé les promesses, se montrant trop souvent décevant. Ainsi, face à cela, Pablo Longoria a décidé de se séparer de Radonjic durant le dernier mercato estival, en l’envoyant en prêt au Hertha Berlin. Et si les Allemands disposent d’une option d’achat à près de 12M€, celle-ci ne devrait pas être levée.

« Il n'a pas joué assez bien pour valoir autant »