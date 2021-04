Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ d’Arkadiusz Milik est confirmé pour cet été !

Publié le 1 avril 2021 à 19h30 par T.M.

Arrivé cet hiver à l’OM, Arkadiusz Milik pourrait ne pas s’éterniser au sein du club phocéen. Les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir du Polonais et visiblement, le départ de ce dernier cet été serait d’ores et déjà acté.

Lors du dernier mercato hivernal, André Villas-Boas réclamait l’arrivée d’un vrai buteur et Pablo Longoria a répondu à ce souhait en allant chercher Arkadiusz Milik à Naples. « Il est un rêve de Pablo Longoria », précise d’ailleurs un proche de l’Espagnol à L’Equipe . Mis de côté par Gennaro Gattuso, le Polonais a donc accepté de s’envoler pour l’OM afin de relancer sa carrière et Naples a également donné son feu vert à cette opération. D’ailleurs, ce jeudi, le quotidien sportif dévoile les dessous des négociations entre les deux clubs. Ainsi, initialement, Aurelio De Laurentiis, patron napolitain, réclamait 10M€ pour lâcher Milik. Or, à sur la Canebière, Pablo Longoria n’avait pas cette somme. Finalement, Naples a prolongé le buteur de 26 ans jusqu’en 2022 avant de le prêter pour 18 mois à l’OM. Un prêt assorti d’ailleurs d’une option d’achat obligatoire pour cet été qui atteindrait les 10M€, avec bonus.

Une clause décisive pour Milik