Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a identifié deux priorités... pour 24M€ !

Publié le 1 avril 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que l'OM a bouclé de nombreux renforts sous la forme de prêts, la question des options d'achat va rapidement se poser. Et Pablo Longoria aurait déjà ses priorités.

Leonardo Balerdi, Michaël Cuisance, Pol Lirola, Arkadiusz Milik et Olivier Ntcham ont tous un point commun : ils sont prêtés à l'OM avec option d'achat. Par conséquent, Pablo Longoria va rapidement devoir régler leurs cas. Il y a de grandes chances qu'Olivier Ntcham ne soit pas conservé tandis que le président marseillais a plusieurs fois assuré que l'OM avait la main pour Arkadiusz Milik. Il va donc falloir trancher pour les trois autres, et selon Mathieu Grégoire, Pol Lirola et Leonardo Balerdi sont les deux joueurs qui ont le plus de chance de poursuivre à Marseille alors que leurs options d'achat sont respectivement estimées à 8M€ et 16M€.

Lirola et Balerdi partis pour rester ?