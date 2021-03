Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG était prêt à faire d’incroyables folies pour Donnarumma !

Publié le 31 mars 2021 à 22h10 par T.M.

Cela fait maintenant plusieurs années que le PSG est intéressé par Gianluigi Donnarumma. Et pour le chiper au Milan AC, le club de la capitale a fait une énorme proposition.

A 22 ans, Gianluigi Donnarumma arrive au terme de son contrat avec le Milan AC. Et alors qu’une prolongation semble encore loin d’être actée, cela pourrait donc occasionner le départ libre de l’Italien en fin de saison. Et une fois n’est pas coutume, le PSG et Leonardo sont encore à l’affût. En effet, cela fait déjà plusieurs saisons que le club de la capitale tente de faire venir Donnarumma en France. Chaque été quasiment, le feuilleton repartait de plus belle sans que cela ne se concrétise pour autant. Néanmoins, le PSG aurait bel et bien pu réaliser un très gros coup avec Donnarumma.

« Le PSG lui offrait quelque chose d’incroyable »