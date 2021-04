Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme coup de tonnerre dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 2 avril 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

En pleines négociations avec le PSG pour sa prolongation de contrat, Kylian Mbappé a affiché un discours troublant à ce sujet jeudi en expliquant clairement qu’il était lassé du contexte médiatique français à son égard. De quoi annoncer un départ ?

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé devra faire un choix décisif pour son avenir dans les prochaines semaines : prolonger, ou envisager un transfert à l’étranger. Leonardo a déjà amorcé les discussions avec son entourage il y a maintenant plusieurs mois, mais le directeur sportif du PSG peine à avoir un retour concret du clan Mbappé. Interrogé jeudi sur les ondes de RTL, l’attaquant français a d’ailleurs jeté un énorme froid sur son avenir…

« Au bout d’un moment, ça fatigue »