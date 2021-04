Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit le feu vert pour une piste à 0€ !

Publié le 1 avril 2021 à 22h45 par Th.B.

En quête d’un nouveau latéral droit en marge du prochain mercato, Leonardo penserait à Elseid Hysaj qui est en passe de devenir libre de tout contrat. Une aubaine pour le PSG ?

Au cours du prochain mercato, Leonardo aurait du pain sur la planche au vu des nombreux dossiers ouverts et de ses deux grosses priorités. En effet, le directeur sportif du PSG ferait d’un milieu relayeur et d’un défenseur droit ses deux recrues prioritaires selon Foot Mercato . En ce qui concerne le poste d’arrière latéral, Alessandro Florenzi devrait voir son option d’achat fixée à 9M€ dans son prêt être levée par le PSG. Leonardo chercherait à attirer un autre latéral droit à Paris et songerait à Elseid Hysaj.

Hysaj quittera gratuitement Naples cet été !