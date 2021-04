Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une belle opportunité s’offre à Longoria pour l’après Mandanda !

Publié le 1 avril 2021 à 18h30 par T.M.

Steve Mandanda n’étant pas éternel, l’OM doit préparer l’avenir au poste de gardien. Et pour Pablo Longoria, la solution pourrait bien se nommer Alban Lafont, actuellement prêté par la Fiorentina au FC Nantes.

« Je vois mon avenir forcément ici, à Marseille, parce que j’ai tout appris ici, tout gagné, tout vécu. Donc je le vois au club. Dans quel rôle ? Comment ? Quand ? Je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c’est que je ne m'imagine pas ailleurs qu’ici ». Alors que Steve Mandanda s’imagine toujours à l’OM pour son après carrière, cela pourrait arriver rapidement et la direction phocéen devra donc penser à la succession du champion du monde. Un dossier que Pablo Longoria devra alors gérer et la réponse pourrait bien être trouvée dès cet été. Mais qui peut être le gardien de l’OM de demain ? Selon les informations de 20 Minutes , le club phocéen serait notamment entré en contact avec l’entourage d’Alban Lafont, actuellement prêté au FC Nantes par la Fiorentina, où il est sous contrat jusqu’en 2024. Et pour l’international Espoirs français, Pablo Longoria aurait une réelle carte à jouer.

L’option Lafont !